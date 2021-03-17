Операторов могут обязать передавать Роскомнадзору данные об абонентах

Операторов связи могут обязать передавать Роскомнадзору данные об абонентах, такие как личные сведения, информация о звонках или отправленных сообщениях.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

Отмечается, что, согласно проекту, операторам необходимо будет передавать ведомству личные данные об абонентах: Ф. И. О., место жительства, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физлиц; наименование организации и данные о её государственной регистрации — для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме этого, предполагается передача информации об используемом абонентском номере, даты заключения, изменения или расторжения договора об оказании услуг связи с абонентом, а также сведений об используемом абонентом оборудовании.

Проектом также предусматривается раскрытие информации о дате и времени оказания услуг связи абоненту, о видах соединений, о передаче голосовой информации или данных при помощи средств связи, а также номеров абонентов, на которые передаётся информация.

Согласно документу, операторы будут обязаны предоставить сведения в информационную систему в течение трёх рабочих дней со дня получения запроса.

В пояснительной записке говорится, что положения проекта нацелены в том числе на исключение случаев распространения серых сим-карт.

При этом в Минцифры подчеркнули, что тайна связи будет соблюдена.

В ведомстве заявили, что «содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору».

В министерстве пояснили, что применение норм соответствующего закона позволит навести порядок на рынке серых сим-карт и уменьшить число случаев мошенничества.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт возможность отключать номера мобильных телефонов отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО.