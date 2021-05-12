Восемь пострадавших при стрельбе в Казани могут отправить на лечение в Москву

Короткая ссылка
Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что, согласно промежуточным итогам консилиума, врачи решили отправить в Москву на лечение восемь пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани.
Восемь пострадавших при стрельбе в Казани могут отправить на лечение в Москву
  • Reuters

«Сейчас консилиум продолжается. Принято решение пока на данный момент о том, что трое взрослых и пятеро детей планируются к отправке», — цитирует РИА Новости Фазлееву.

Как пишет Life.ru со ссылкой на источник, шестеро подростков, которые пострадали во время стрельбы в гимназии №175 в Казани, остаются в реанимации в тяжёлом состоянии. Состояние одного из них врачи оценивают как крайне тяжёлое. Как сообщил источник, это дети 2005—2007 годов рождения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить