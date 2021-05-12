Восемь пострадавших при стрельбе в Казани могут отправить на лечение в Москву

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что, согласно промежуточным итогам консилиума, врачи решили отправить в Москву на лечение восемь пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани.

«Сейчас консилиум продолжается. Принято решение пока на данный момент о том, что трое взрослых и пятеро детей планируются к отправке», — цитирует РИА Новости Фазлееву.

Как пишет Life.ru со ссылкой на источник, шестеро подростков, которые пострадали во время стрельбы в гимназии №175 в Казани, остаются в реанимации в тяжёлом состоянии. Состояние одного из них врачи оценивают как крайне тяжёлое. Как сообщил источник, это дети 2005—2007 годов рождения.