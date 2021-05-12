Мишустин рассказал о планах выделения средств на строительство дорог

Премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчёта правительства в Госдуме, рассказал о планах выделения средств на строительство дорог.

«По суммам, о чём вы спросили: дополнительно будет выделено плюсом 100 млрд рублей из резервного фонда, а всего 256 млрд рублей. И мы как раз готовились с (вице-премьером. — RT) Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, говорили, это на 30% больше, чем было, в 1,3 раза, чем, соответственно, прошлый год», — цитирует ТАСС Мишустина.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что скоростную автомобильную дорогу М12 Москва — Казань продлят до Екатеринбурга.

Также, как сообщал сайт «Москва 24», власти Москвы выделили около 70 га земли на строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), мостов и дорог с начала года.