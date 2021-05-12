В образовательных учреждениях Томской области пройдут проверки соблюдения мер безопасности

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил провести внеплановые проверки соблюдения мер безопасности во всех образовательных организациях региона. Это связано с трагедией, которая произошла 11 мая в Казани.
В образовательных учреждениях Томской области пройдут проверки соблюдения мер безопасности
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на областную администрацию.

«Целенаправленную работу в регионе сегодня проводят все силовые структуры: Росгвардия проверяет охрану школ, МЧС — пожарную безопасность, профилактические мероприятия проводят сотрудники МВД и ФСБ. Однако в этой работе должны принять участие и главы муниципалитетов, и руководители всех образовательных организаций», — сказал Сергей Жвачкин.

Отмечается, что начались проверки на наличие и исправность систем видеонаблюдения, автоматической системы пожарной и охранной сигнализации, наружного освещения, а также целостности ограждений территорий. Проверяются кнопки экстренного вызова групп немедленного реагирования и лицензии предприятий, осуществляющих охрану. Усилен контроль доступа на территорию и в здания образовательных организаций посторонних лиц.

Ранее председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв в беседе с Inforeactor призвал усилить охрану в российских школах.

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