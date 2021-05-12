В Москве оценили эффективность проекта «ВРаботе»

Участниками молодёжного проекта «ВРаботе» за год стали 20 тыс. москвичей, 5 тыс. из которых сумели успешно трудоустроиться.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

В рамках проекта у студентов различных вузов Москвы появляется возможность узнавать об актуальных предложениях работодателей, а также общаться с профессионалами из разных сфер.

Кроме того, сервис позволяет своим пользователям проходить различные тренинги, научиться правильно выбирать профессию и составлять резюме.

Руководитель проекта Амир Сараков охарактеризовал проект «ВРаботе» как «удобную точку коммуникации между молодым специалистом и работодателем».

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы рассказали об уровне безработицы в столице.