В Госдуме оценили возможность ужесточить ответственность за небрежное хранение оружия

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT предложение повысить сроки лишения свободы за небрежное хранение огнестрельного оружия.
В Госдуме оценили возможность ужесточить ответственность за небрежное хранение оружия
  • Pixabay

Шхагошев подчеркнул, что сейчас ведётся «очень серьёзный анализ» в сфере законодательства в части оборота оружия. 

По мнению депутата, сейчас будет появляться много подобных инициатив в связи с произошедшим. 

«Случай, который произошёл в Казани, не единственный. Мы помним, что и в Керчи такой же случай был, и в мире таких случаев очень много, например в США. В связи с этим анализом мы занимаемся очень серьёзно. Эта инициатива (Курдесова. — RT) будет очень внимательно рассматриваться, как только попадёт к нам», — пояснил собеседник RT.

По словам парламентария, будет обращено внимание и на концепцию инициативы общественника. 

Шхагошев также рассказал о подготовке законопроекта, который касается ужесточения ответственности за изготовление, хранение и сбыт самодельных взрывных устройств, отметив, что получил заключение о поддержке ещё в январе 2019 года.

«С правительством мы тоже всё будем обсуждать. Думаю, что мы придём к добротному заключению по всем инициативам, которые будут поступать к нам, в Государственную думу. Будет выработан общий подход», — заключил он.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил повысить сроки лишения свободы за небрежное хранение огнестрельного оружия.

Подробности — в материале RT.

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