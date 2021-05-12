В Госдуме оценили возможность ужесточить ответственность за небрежное хранение оружия
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Шхагошев подчеркнул, что сейчас ведётся «очень серьёзный анализ» в сфере законодательства в части оборота оружия.
По мнению депутата, сейчас будет появляться много подобных инициатив в связи с произошедшим.
«Случай, который произошёл в Казани, не единственный. Мы помним, что и в Керчи такой же случай был, и в мире таких случаев очень много, например в США. В связи с этим анализом мы занимаемся очень серьёзно. Эта инициатива (Курдесова. — RT) будет очень внимательно рассматриваться, как только попадёт к нам», — пояснил собеседник RT.
По словам парламентария, будет обращено внимание и на концепцию инициативы общественника.
Шхагошев также рассказал о подготовке законопроекта, который касается ужесточения ответственности за изготовление, хранение и сбыт самодельных взрывных устройств, отметив, что получил заключение о поддержке ещё в январе 2019 года.
«С правительством мы тоже всё будем обсуждать. Думаю, что мы придём к добротному заключению по всем инициативам, которые будут поступать к нам, в Государственную думу. Будет выработан общий подход», — заключил он.
Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил повысить сроки лишения свободы за небрежное хранение огнестрельного оружия.
Подробности — в материале RT.