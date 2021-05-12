Похороны погибших при стрельбе в казанской гимназии пройдут 12 мая

Похороны погибших при стрельбе в казанской гимназии состоятся в среду, 12 мая. Об этом сообщила глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Похороны сегодня. Все близкие сами принимают решение — где. Власти помогают в организации», — приводит её слова РИА Новости.

В свою очередь, в городской мэрии агентству рассказали, что началась выдача тел родственникам.

11 мая бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. По последним данным, погибли девять человек, семеро из них — дети, 21 ранен. Нападавший задержан. В Татарстане объявлен траур.