Похороны погибших при стрельбе в казанской гимназии пройдут 12 мая

Короткая ссылка
Похороны погибших при стрельбе в казанской гимназии состоятся в среду, 12 мая. Об этом сообщила глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Похороны погибших при стрельбе в казанской гимназии пройдут 12 мая
  • © REUTERS/Artem Dergunov

«Похороны сегодня. Все близкие сами принимают решение — где. Власти помогают в организации», — приводит её слова РИА Новости.

В свою очередь, в городской мэрии агентству рассказали, что началась выдача тел родственникам.

11 мая бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. По последним данным, погибли девять человек, семеро из них — дети, 21 ранен. Нападавший задержан. В Татарстане объявлен траур.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить