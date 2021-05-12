В Приморье проведут проверку мер безопасности в школах

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов и руководителям образовательных организаций проверить готовность школ к быстрому реагированию в экстренных ситуациях.
В Приморье проведут проверку мер безопасности в школах
  • © РИА Новости / Саид Царнаев

Об этом сообщается на сайте правительства края.

«Рабочее совещание в среду, 12 мая, он начал с минуты молчания в память о жертвах трагедии, произошедшей в Казани накануне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кожемяко «поручил руководителям территорий и образовательных учреждений Приморья усилить меры безопасности в краевых организациях и проверить всю существующую систему на возможность быстрого реагирования в экстренных ситуациях».

11 мая в Казани в результате стрельбы в школе погибли девять человек. Подозреваемый 2001 года рождения задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

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