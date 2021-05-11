Мэр Орла рассказал о возбуждённом против него уголовном деле
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«Да, действительно в отношении меня возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК России «Халатность» относительно строительства дороги в Орловском районе», — приводит его слова РИА Новости.
Парахин заявил, что во время составления проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в названии улиц. Он добавил, что участок производства и объёмы выполненных работ соответствуют проектно-сметной документации.
Он выразил уверенность, что следствие разберётся в произошедшем.
Парахин добавил, что намерен информировать общественность о ситуации.
В апреле сообщалось, что в Тамбове после обрушения крыши и части стены административного здания было возбуждено уголовное дело о халатности.