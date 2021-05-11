Мэр Орла рассказал о возбуждённом против него уголовном деле

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Мэр Орла Юрий Парахин заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье о халатности в связи со строительством дороги в Орловском районе.
Мэр Орла рассказал о возбуждённом против него уголовном деле
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«Да, действительно в отношении меня возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК России «Халатность» относительно строительства дороги в Орловском районе», — приводит его слова РИА Новости.

Парахин заявил, что во время составления проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в названии улиц. Он добавил, что участок производства и объёмы выполненных работ соответствуют проектно-сметной документации.

Он выразил уверенность, что следствие разберётся в произошедшем.

Парахин добавил, что намерен информировать общественность о ситуации.

В апреле сообщалось, что в Тамбове после обрушения крыши и части стены административного здания было возбуждено уголовное дело о халатности.

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