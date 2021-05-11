СК возбудил дело по факту посягательства на жизнь силовиков в Крыму

Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, после того как в Крыму боевик оказал вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ.

РИА Новости