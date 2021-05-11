СК возбудил дело по факту посягательства на жизнь силовиков в Крыму

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Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, после того как в Крыму боевик оказал вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ.
СК возбудил дело по факту посягательства на жизнь силовиков в Крыму
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК России по региону. 

«Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Симферополя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК России)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории Симферополя сотрудники республиканского управления ФСБ и Росгвардии нейтрализовали вооружённого боевика, который оказал сопротивление.

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