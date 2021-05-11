СК возбудил дело по факту посягательства на жизнь силовиков в Крыму
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК России по региону.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Симферополя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК России)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на территории Симферополя сотрудники республиканского управления ФСБ и Росгвардии нейтрализовали вооружённого боевика, который оказал сопротивление.