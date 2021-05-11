Более 180 учащихся из Подмосковья стали призёрами Всероссийской школьной олимпиады
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.
Как заявила глава ведомства Ирина Каклюгина, из 183 дипломов 30 — победители.
«Наши ребята показали блестящие результаты. Наибольшее число дипломов у нашей команды по физике, астрономии и истории. Каждому участнику заключительного этапа в Подмосковье полагается денежное поощрение», — отметила министр.
Как ранее сообщала НСН, в Москве объявили лауреатов конкурса «Молодые педагоги — московскому образованию».