Более 180 учащихся из Подмосковья стали призёрами Всероссийской школьной олимпиады

Короткая ссылка
Более 180 учащихся из Московской области стали призёрами заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады.
Более 180 учащихся из Подмосковья стали призёрами Всероссийской школьной олимпиады
  • ©mo.mosreg.ru

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

Как заявила глава ведомства Ирина Каклюгина, из 183 дипломов 30 — победители.

«Наши ребята показали блестящие результаты. Наибольшее число дипломов у нашей команды по физике, астрономии и истории. Каждому участнику заключительного этапа в Подмосковье полагается денежное поощрение», — отметила министр.

Как ранее сообщала НСН, в Москве объявили лауреатов конкурса «Молодые педагоги — московскому образованию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить