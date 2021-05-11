Более 180 учащихся из Подмосковья стали призёрами Всероссийской школьной олимпиады

Более 180 учащихся из Московской области стали призёрами заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

Как заявила глава ведомства Ирина Каклюгина, из 183 дипломов 30 — победители.

«Наши ребята показали блестящие результаты. Наибольшее число дипломов у нашей команды по физике, астрономии и истории. Каждому участнику заключительного этапа в Подмосковье полагается денежное поощрение», — отметила министр.

Как ранее сообщала НСН, в Москве объявили лауреатов конкурса «Молодые педагоги — московскому образованию».