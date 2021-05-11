Мотострелки ЗВО провели учения в Ленобласти
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Об этом сообщает Inforeactor.
Во время занятий механики-водители отработали навыки преодоления различных препятствий. Они тренировались в движении на максимальных и минимальных скоростях, а также в развёртывании колонны в боевой порядок во время неожиданного нападения условного противника.
Экипажи тягачей МТЛБ-В и танков Т-72Б3 выполнили спецзадачи по ведению воздушной разведки с помощью беспилотников.
Всего к занятиям привлекли около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.
Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.