Мотострелки ЗВО провели учения в Ленобласти

Военнослужащие мотострелковой бригады Западного военного округа провели учения на полигоне Кирилловский в Ленинградской области.

Об этом сообщает Inforeactor.

Во время занятий механики-водители отработали навыки преодоления различных препятствий. Они тренировались в движении на максимальных и минимальных скоростях, а также в развёртывании колонны в боевой порядок во время неожиданного нападения условного противника.

Экипажи тягачей МТЛБ-В и танков Т-72Б3 выполнили спецзадачи по ведению воздушной разведки с помощью беспилотников.

Всего к занятиям привлекли около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.