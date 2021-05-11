В Совфеде прокомментировали ситуацию с выдачей оружия

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов предложил усилить психологические и психиатрические проверки перед выдачей оружия.

«В ЛДПР уже предлагали ужесточить требования к выдаче оружия, усилить проверки — психологические, психиатрические. Чтобы это было не для галочки, а реальная проверка, за которую бы отвечал врач», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в случае ситуации, подобной ЧП в Казани, вопросы были бы к врачу — почему тот пропустил «особенности личности» или психиатрические заболевания.

Ранее экс-председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв в беседе с Inforeactor призвал усилить охрану в российских школах.