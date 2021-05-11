В Совфеде прокомментировали ситуацию с выдачей оружия

Короткая ссылка
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов предложил усилить психологические и психиатрические проверки перед выдачей оружия.
В Совфеде прокомментировали ситуацию с выдачей оружия
  • Reuters

«В ЛДПР уже предлагали ужесточить требования к выдаче оружия, усилить проверки — психологические, психиатрические. Чтобы это было не для галочки, а реальная проверка, за которую бы отвечал врач», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в случае ситуации, подобной ЧП в Казани, вопросы были бы к врачу — почему тот пропустил «особенности личности» или психиатрические заболевания.

Ранее экс-председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв в беседе с Inforeactor призвал усилить охрану в российских школах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить