Прокуратура проведёт проверку по факту ДТП в Екатеринбурге с семью пострадавшими

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Прокуратура Свердловской области взяла на контроль выяснение обстоятельств автомобильной аварии в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба областного ведомства.
Прокуратура проведёт проверку по факту ДТП в Екатеринбурге с семью пострадавшими
  • РИА Новости

Отмечается, что предварительной причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей, который выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора.

Водители автомобилей на момент аварии были трезвы.

Среди семи пострадавших есть двое детей, семи и десяти лет, сейчас они находятся в больнице.

«По результатам определения степени тяжести вреда здоровью потерпевших прокуратура проконтролирует принятие законного процессуального решения в отношении виновника ДТП», — сообщается на сайте областного ведомства.

Ранее, как сообщало URA.RU, в центре Екатеринбурга семь человек пострадали в ДТП.

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