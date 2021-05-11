Эксперт прокомментировал ситуацию с оборотом оружия в России
- РИА Новости
«Сейчас в Российской Федерации около 4 млн владельцев оружия. Есть статистические данные, которые говорят о том, что владельцы оружия совершают преступления в 0,013% от всего количества этих владельцев оружия», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Как считает Шмелёв, необходимо сделать понятные, прозрачные правила по обороту гражданского оружия.
Ранее Шмелёв в беседе с Inforeactor призвал усилить охрану в российских школах.