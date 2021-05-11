Мурманская область приняла более 350 тысяч туристов в 2020 году

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В 2020 году Мурманскую область посетили более 350 тыс. туристов, заявил на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис.
Мурманская область приняла более 350 тысяч туристов в 2020 году
  • Pixabay

Об этом сообщает Nord-News.

Как отметил глава региона, нужно уделить особое внимание развитию туристической инфраструктуры, в том числе за счёт распространения действия программы «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону России.

«В ближайшее время будут законодательно оформлены все вопросы, связанные с предоставлением бесплатного гектара на территории Арктической зоны в Мурманской области. Мы к этой программе готовы, надо будет окончательно принять необходимые решения и сообщить инвесторам, где мы сможем предоставлять гектар, в том числе для того, чтобы развивать туристическую инфраструктуру», — сказал Чибис.

Он также призвал следить за качеством сервиса, который предоставляется туристам.

Как сообщала НСН, в Ростуризме рассказали о планах по запуску чартеров внутри страны.

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