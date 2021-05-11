Объявлена программа Тихоокеанского туристского форума во Владивостоке

Стала известна программа Тихоокеанского туристского форума во Владивостоке, который состоится 27 и 28 мая.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Мероприятие состоится в очном формате в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020—2027 годы.

Большинство спикеров приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов России. Программа составлена так, чтобы охватить все сферы туристической отрасли.

«Наш форум, как и ранее, имеет в большей степени образовательный характер», — заявил руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур.

Ранее, как сообщала НСН, в Ростуризме рассказали о планах по запуску чартеров внутри страны.