В Госдуме объяснили действия России в отношении помощника атташе Румынии

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии.

«Я считаю, что у каждого терпения есть предел, и мы от уговоров переходим к делу. Ложное обвинение в сторону России — получите жёсткий ответ. Вам хочется понравиться Вашингтону? Тогда приготовьтесь к нашим мерам, которые не понравятся вам. Они, наверное, думали, что из нашей страны можно верёвки вить, но это заблуждение. Россия уже другая. Будем жить сегодняшней ситуацией: как вы, так и мы, а можем и пожёстче ответить», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии.

В апреле российский посол в Румынии Валерий Кузьмин прокомментировал решение Бухареста объявить помощника военного атташе посольства России персоной нон грата. По его словам, данное решение, несомненно, является недружественным и не способствует оздоровлению межгосударственных отношений России и Румынии.

Он добавил, что представители МИД Румынии в дискуссиях с российской стороной «тщательно избегали каких-либо комментариев» относительно своего решения.