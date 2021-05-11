Россия объявила персоной нон грата помощника атташе Румынии

Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

«11 мая посол Румынии Кристиан Истрате был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г. Илиеску», — отметили в ведомстве.

Илиеску должен покинуть территорию России в течение 72 часов.

«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля сего года персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте», — уточнили в российском МИД.

Ранее российский посол в Румынии Валерий Кузьмин прокомментировал решение Бухареста объявить помощника военного атташе посольства России персоной нон грата. По его словам, данное решение, несомненно, является недружественным и не способствует оздоровлению межгосударственных отношений России и Румынии.

Он добавил, что представители МИД Румынии в дискуссиях с российской стороной «тщательно избегали каких-либо комментариев» относительно своего решения.