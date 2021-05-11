Россия объявила персоной нон грата помощника атташе Румынии

Короткая ссылка
Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии.
Россия объявила персоной нон грата помощника атташе Румынии
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

«11 мая посол Румынии Кристиан Истрате был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г. Илиеску», — отметили в ведомстве.

Илиеску должен покинуть территорию России в течение 72 часов.

«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля сего года персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте», — уточнили в российском МИД.

Ранее российский посол в Румынии Валерий Кузьмин прокомментировал решение Бухареста объявить помощника военного атташе посольства России персоной нон грата. По его словам, данное решение, несомненно, является недружественным и не способствует оздоровлению межгосударственных отношений России и Румынии.

Он добавил, что представители МИД Румынии в дискуссиях с российской стороной «тщательно избегали каких-либо комментариев» относительно своего решения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить