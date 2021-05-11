На Ямале обсудили усиление мер безопасности в образовательных учреждениях

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В Департаменте образования ЯНАО прошло экстренное совещание, посвящённое усилению мер безопасности в школах, садах и колледжах.
На Ямале обсудили усиление мер безопасности в образовательных учреждениях
  • РИА Новости

Как передаёт «Ямал-Регион», особое внимание уделили проверке систем видеонаблюдения и оповещения, а также соблюдению пропускного режима. Контроль за вносимыми или ввозимыми на территорию образовательных учреждений грузами хотят усилить. Школьников и учителей проинструктируют на случай ЧС.

«Для обеспечения 100%-ной комплексной безопасности будут усилены меры в этом направлении. Мы приложим все необходимые усилия, чтобы обеспечить абсолютную безопасность в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования и наших колледжах», — заявил первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко.

Как ранее сообщал телеканал «360», во всех подмосковных школах будут проведены проверки безопасности.

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