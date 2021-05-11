В Башкирии усилят меры безопасности в школах
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.
Радий Хабиров также предложил всем пострадавшим при теракте в Казани пройти программу реабилитации в санаториях Башкирии и оказать любую помощь, какая только возможна. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее стало известно, что число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти.
Как информирует телеканал «360», жители Москвы несут мягкие игрушки и цветы к зданию представительства Татарстана в столице после массового убийства в школе №175 в Казани.