В Башкирии усилят меры безопасности в школах

Глава Башкирии Радий Хабиров дал срочное поручение усилить меры безопасности во всех республиканских школах после стрельбы в казанской гимназии №175.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

Радий Хабиров также предложил всем пострадавшим при теракте в Казани пройти программу реабилитации в санаториях Башкирии и оказать любую помощь, какая только возможна. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее стало известно, что число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти.

Как информирует телеканал «360», жители Москвы несут мягкие игрушки и цветы к зданию представительства Татарстана в столице после массового убийства в школе №175 в Казани.