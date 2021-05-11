В Госдуме прокомментировали ситуацию с охраной школ в России

Депутат Госдумы Александр Шерин прокомментировал ситуацию с охраной школ в России.

«Каждая школа должна охраняться внешним периметром, потому что противника следует принимать не внутри здания, а на отдалении. Должен быть какой-то КПП, через который проходят все, кто пытается проникнуть в школу», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его мнению, на таком КПП должен дежурить сотрудник Росгвардии.

Ранее, как сообщало ФАН, уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что аппарат омбудсмена находится на связи с соответствующими ведомствами в Казани в связи со стрельбой в гимназии.