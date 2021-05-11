В профсоюзе учителей прокомментировали стрельбу в Казани

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Марина Балуева прокомментировала стрельбу в Казани.

«Только личное общение может помочь выявить проблемы детей. Дети сейчас вроде бы находятся среди людей, но в то же время бывают случаи колоссального одиночества, потому что всем некогда. Взрослых недостаточно в наших школах», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Балуевой, нужно увеличить штат образовательных учреждений.

Также она считает, что необходимо предусмотреть в школах помещения, где учителя могли бы спокойно поговорить с учениками.

Ранее, как сообщало ФАН, уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что аппарат омбудсмена находится на связи с соответствующими ведомствами в Казани в связи со стрельбой в гимназии.