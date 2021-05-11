В школах Челябинской области усилят меры безопасности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов по итогам трагедии в Казани дал поручение о вводе в школах региона повышенных мер безопасности и ужесточении пропускного режима.

Об этом сообщает URA.RU.

«Всем директорам школ, Министерству образования региона усилить меры безопасности и пропускной режим. Сейчас в режиме оперативного штаба с силовиками мы провели соответствующее совещание. Договорились с Росгвардией, которая у нас в основном осуществляет охрану в школах, усилить меры безопасности и пропускной режим. Также коллеги из органов МВД и ФСБ проводят дополнительные профилактические мероприятия», — цитирует Текслера пресс-служба.

Губернатор призвал педагогов и школьников сообщать о любых подозрениях.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти.

Директор лицея №369 Константин Тхостов в ходе пресс-конференции «Казань 11.05.2021», организованной медиагруппой «Патриот», по данным Nation News, заявил, что безопасность школ начинается с личной позиции каждого гражданина.