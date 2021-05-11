Ученица школы в Казани, где произошла стрельба, рассказала о случившемся
- РИА Новости
«Мы пришли в школу к 8:55, как обычно. В соседнем классе стреляли. Мы всё слышали. Было несколько взрывов», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, сначала детей закрыли в кабинете, потом пришёл ОМОН и помог им выйти.
Как добавила девочка, стёкла выбиты, двери сломаны.
Ранее, как сообщало ФАН, уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что аппарат омбудсмена находится на связи с соответствующими ведомствами в Казани в связи со стрельбой в гимназии.