В Севастополь в рамках празднования Дня ЧФ прибудет агитационный поезд

Короткая ссылка
Севастополь 13 мая примет агитационный поезд «Мы — армия страны, мы — армия народа». Акция будет приурочена к празднованию 238-й годовщины образования Черноморского флота.
В Севастополь в рамках празднования Дня ЧФ прибудет агитационный поезд
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В рамках Дня Черноморского флота на железнодорожном вокзале Севастополя будет организована встреча поезда «Мы — армия страны, мы — армия народа», оформление вагонов которого отражает исторические страницы истории России и новейшие достижения вооружённых сил», — сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского региона ВМФ России.

Агитационный поезд отправился по России 25 апреля. Он посетит более 50 городов страны.

Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», 9 мая на площади Победы в Калининграде прошёл военный парад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить