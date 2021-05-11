В Севастополь в рамках празднования Дня ЧФ прибудет агитационный поезд
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«В рамках Дня Черноморского флота на железнодорожном вокзале Севастополя будет организована встреча поезда «Мы — армия страны, мы — армия народа», оформление вагонов которого отражает исторические страницы истории России и новейшие достижения вооружённых сил», — сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского региона ВМФ России.
Агитационный поезд отправился по России 25 апреля. Он посетит более 50 городов страны.
Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», 9 мая на площади Победы в Калининграде прошёл военный парад.