Учёный рассказал о полезных свойствах комнатных растений

Доктор биологических наук, директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб рассказал о полезных свойствах домашних растений.

Растения способны сделать микроклимат в квартире лучше, сказал он в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Воздух в квартирах по своим качествам обычно такой же сухой, как и в пустыне, особенно когда работает центральное отопление. Растения с широкими листьями — аспидистры, эухарисы, любое большое комнатное дерево типа фикуса — имеют большую листовую массу, соответственно, испаряют много воды и увлажняют воздух в квартире», — сказал учёный.

Он также отметил, что душистые растения, такие как мирт, розмарин, способны убивать бактерии. А некоторые комнатные растения, например хлорофитум, традесканция, могут поглощать содержащиеся в воздухе токсины.

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