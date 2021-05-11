На Ставрополье подтвердилось ещё 44 случая COVID-19 за сутки

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В Ставропольском крае за минувшие сутки коронавирус выявили у 44 пациентов.
На Ставрополье подтвердилось ещё 44 случая COVID-19 за сутки
  • AFP

Об этом сообщает pobeda26.ru

О ситуации в регионе рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Мы все очень надеемся, что коронавирус отступит. Но пока он представляет угрозу здоровью. И чтобы избежать пагубных последствий, важно сделать прививку против COVID-19 и соблюдать меры профилактики. Всем желаю здоровья, берегите себя!» — сообщил глава региона.

За всё время пандемии на Ставрополье выявили более 53,6 тыс. жителей с COVID-19, из них более 50 тыс. человек выздоровели.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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