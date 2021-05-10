Вильфанд рассказал о летней погоде на неделе в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в столице.
Вильфанд рассказал о летней погоде на неделе в Москве
  • РИА Новости

«Сейчас на Европейскую территорию России надвинулся антициклон. Голубое небо обусловлено тем, что антициклон хорошо выражен. Завтра такая же антициклональная погода, температура повысится до 20-22 градусов, а в последующем диапазоне будет 22-25 градусов», — рассказал Вильфанд.

По его словам, в ночь на среду столбик термометра поднимется до 10 градусов.

«А это признак летней погоды, когда ночные температуры высокие. В течение всей этой недели будет летняя погода», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что давление в столице постепенно будет понижаться.

Ранее Вильфанд рассказал о вероятности «красной жары» в Северном полушарии.

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