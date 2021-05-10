Прокуратура организовала проверку после ДТП в Ульяновске

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Прокуратура организовала проверку после аварии в Ульяновске, в результате которой пострадали девять человек.
Прокуратура организовала проверку после ДТП в Ульяновске
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Прокуратура Ленинского района города Ульяновска проводит проверку в связи с оказанием сегодня, 10 мая 2021 года, медицинской помощи девяти жителям региона, в том числе двум малолетним детям», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что, по предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя автомобиля Skoda Rapid на трассе Ульяновск — Ишеевка.

Ранее девять человек пострадали в результате столкновения Skoda Rapid и Lada Priora в Ульяновске.

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