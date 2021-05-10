В Дагестане загорелся резервуар с мазутом объёмом 5 тыс. т.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС России.

«От диспетчера ведомственной пожарной части ООО «Дагнефтепродукт» города Махачкалы в 12:50 поступила информация о возгорании резервуара с мазутом объёмом 5 тыс. т. На месте работают 14 единиц техники», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, произошёл частичный срыв крыши резервуара.

В феврале в Новой Москве произошла разгерметизация двух резервуаров с топливом в результате возгорания.