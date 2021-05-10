Главу Минздрава Омской области обнаружили живым

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы», — рассказали в пресс-службе.

Там заявили, что министр «находится в нормальном состоянии».

В пресс-службе добавили, что он в настоящее время «проходит обследование в больнице Большеуковского района».

9 мая в полиции подтвердили факт пропажи министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который 7 мая отправился на квадроцикле в лесной массив и с тех пор не выходил на связь.