Режим ЧС вводится с 11 мая в лесах Тюменской области
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«Режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с пожарами в Тюменской области начинает действовать с 00:00 11 мая», — говорится в сообщении.
В штабе сообщили, что «решение принято по итогам заседания оперативного штаба, губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление».
Отмечается, что зоны чрезвычайной ситуации устанавливаются в границах лесов Тюменской области, территории населённых пунктов в них не входят.
Ранее сообщалось, что Моор продлил противопожарный режим в регионе до 31 мая.