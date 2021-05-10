Режим ЧС вводится с 11 мая в лесах Тюменской области

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В лесах Тюменской области с 11 мая вводится режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона.
Режим ЧС вводится с 11 мая в лесах Тюменской области
  • Pixabay

«Режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с пожарами в Тюменской области начинает действовать с 00:00 11 мая», — говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что «решение принято по итогам заседания оперативного штаба, губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление».

Отмечается, что зоны чрезвычайной ситуации устанавливаются в границах лесов Тюменской области, территории населённых пунктов в них не входят.

Ранее сообщалось, что Моор продлил противопожарный режим в регионе до 31 мая.

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