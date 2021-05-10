В Якутске часть школьников переведут на дистанционку

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В Якутске школьники, кроме учеников 9-х и 11-х классов, в связи с эпидемиологической обстановкой с 11 мая перейдут на дистанционную форму обучения.
В Якутске часть школьников переведут на дистанционку
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте окружной администрации города Якутска.

«В связи ухудшением эпидемиологической обстановки с 11 мая учащиеся городских общеобразовательных учреждений, кроме учеников 9-х и 11-х классов, переходят на дистанционную форму обучения до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «такое решение принято сегодня, на совместном заседании оперативного штаба городского округа город Якутск и комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, по организации мероприятий, направленных на предупреждение и недопущение распространения коронавирусной инфекции».

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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