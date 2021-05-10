В Якутске часть школьников переведут на дистанционку
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте окружной администрации города Якутска.
«В связи ухудшением эпидемиологической обстановки с 11 мая учащиеся городских общеобразовательных учреждений, кроме учеников 9-х и 11-х классов, переходят на дистанционную форму обучения до особого распоряжения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «такое решение принято сегодня, на совместном заседании оперативного штаба городского округа город Якутск и комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, по организации мероприятий, направленных на предупреждение и недопущение распространения коронавирусной инфекции».
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.