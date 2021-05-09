На Кубани провели почти 300 персональных парадов для фронтовиков
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Формат личного поздравления организован в условиях пандемии. Праздничные мероприятия состоялись во дворах, рядом с домами, где проживают фронтовики.
В частности, в Брюховецком районе поздравили Дмитрия Беринчика. Когда началась война, ему было восемь лет. За время боевых действий он побывал связным, ходил в разведку, принимал участие в подрыве эшелонов с техникой противника.
Персональный парад провели и для Андрея Самсонова. В годы войны он защищал Брест, Москву и Сталинград.
Ранее URA.RU сообщало, что гарнизон Тюменского высшего военно-инженерного командного училища прошёл колонной по центру столицы области.