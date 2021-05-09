На Кубани провели почти 300 персональных парадов для фронтовиков

Короткая ссылка
В Краснодарском крае провели почти 300 персональных парадов и концертов для ветеранов Великой Отечественной войны.
На Кубани провели почти 300 персональных парадов для фронтовиков
  • © admkrai.krasnodar.ru

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Формат личного поздравления организован в условиях пандемии. Праздничные мероприятия состоялись во дворах, рядом с домами, где проживают фронтовики.

В частности, в Брюховецком районе поздравили Дмитрия Беринчика. Когда началась война, ему было восемь лет. За время боевых действий он побывал связным, ходил в разведку, принимал участие в подрыве эшелонов с техникой противника.

Персональный парад провели и для Андрея Самсонова. В годы войны он защищал Брест, Москву и Сталинград.

Ранее URA.RU сообщало, что гарнизон Тюменского высшего военно-инженерного командного училища прошёл колонной по центру столицы области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить