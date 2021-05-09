В Госдуме рассказали о возможных изменениях на рынке труда на фоне технического прогресса

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал о возможных изменениях на рынке труда на фоне технического прогресса и роботизации.
В Госдуме рассказали о возможных изменениях на рынке труда на фоне технического прогресса
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«Технический прогресс ведёт к сокращению специальностей по преимуществу простых, не требующих высокой квалификации», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, роботизация в обозримой перспективе может привести к заметному сокращению таких специальностей, как водитель, курьер и официант.

Смолин также выразил надежду, что профессии учителя и врача в широком смысле не будет подвержены подобным изменениям.

Ранее вице-президент РАН Ирина Донник в беседе с Nation News  рассказала о перспективах рынка труда.

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