В Госдуме рассказали о возможных изменениях на рынке труда на фоне технического прогресса

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал о возможных изменениях на рынке труда на фоне технического прогресса и роботизации.

«Технический прогресс ведёт к сокращению специальностей по преимуществу простых, не требующих высокой квалификации», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, роботизация в обозримой перспективе может привести к заметному сокращению таких специальностей, как водитель, курьер и официант.

Смолин также выразил надежду, что профессии учителя и врача в широком смысле не будет подвержены подобным изменениям.

Ранее вице-президент РАН Ирина Донник в беседе с Nation News рассказала о перспективах рынка труда.