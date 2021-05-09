В параде в Ростове-на-Дону приняли участие более 3000 человек

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В торжественном шествии на Театральной площади в Ростове-на-Дону задействовали более 3 тыс. человек.
В параде в Ростове-на-Дону приняли участие более 3000 человек
  • © Пресс-служба ЮВО

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на областную администрацию.

Также было представлено более 90 единиц техники и вооружений, в том числе специальные бронеавтомобили военной полиции КамАЗ «Патруль», новейшие машины технической разведки МТР-К «Тайфун-К» и санитарные автомобили КамАЗ-53949 «АС-Линза».

Возглавили колонну танк Т-34 и реактивная установка БМ-13 «Катюша».

Демонстрационные полёты выполнила группа авиации Южного военного округа.

«Великая победа ковалась на фронте и в тылу, добывалась в партизанских отрядах, её приближали неустрашимые защитники Севастополя, Керчи, Новороссийска, Ростова-на-Дону, а также доблестные бойцы, штурмовавшие рубежи Миус-фронта», — заявил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

Ранее URA.RU сообщало, что гарнизон Тюменского высшего военно-инженерного командного училища прошёл колонной по центру города.

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