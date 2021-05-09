В Воронеже прошёл мотофестиваль «Дивизион»

В Воронеже на Адмиралтейской площади 9 мая прошёл масштабный мотофестиваль «Дивизион».

Мотопарад прошёл в честь празднования Дня Победы. Он завершился возвращением мотоциклистов на Адмиралтейскую площадь, где начался городской праздник.

«Сегодняшний фестиваль, наверное, крупнейший в Воронеже за всю историю подобных мероприятий», — рассказал основатель YUNAN Mototour Russia Александр Юнанов.

По его словам, сегодняшнее мероприятие уникально тем, что мотофестиваль интегрирован в общегородской праздник.

«Это совмещено с празднованием 76-й годовщины Великой Победы», — добавил Юнанов.

В рамках фестиваля состоялся проезд колонны мотоциклистов через город, а также была организована большая концертная программа на площади.

«Такие мероприятия всегда являются центром притяжения для города, для горожан. Люди семьями с огромным удовольствием приходят на них, чтобы принять участие в конкурсах, розыгрышах, послушать прекрасный концерт», — добавил он.

Как рассказал один из организаторов «Дивизиона» Валерий Поташников, мотофестиваль — это всегда большое событие, требующее подготовки.

«Поэтому мы надеемся, что в этом году мы привезли в этот город отличный мотофестиваль... Мотодвижение — это серьёзное, вдумчивое явление... Это всегда море драйва и позитива, это всегда хорошее настроение», — сказал он, поблагодарив администрацию города за поддержку мероприятия.

Ещё один организатор мероприятия — Богдан Собецкий — отметил, что планируется повторять подобные праздники в том же масштабе «и даже более масштабно».

«Благодарим за активную поддержку администрацию города и всех, кто участвовал в подготовке мероприятия», — сказал Собецкий.

Также фестиваль поддержал депутат Госдумы от Воронежской области Андрей Марков. По его словам, фестиваль интересен тем, что на него приехали гости из разных регионов страны.

«Воронеж тем самым подтверждает свою богатую историю и то, что этот город привлекает гостей и туристов. Мне всегда хочется сказать, что фразу «Здесь начинается Юг» можно считать девизом нашего города», — сказал депутат.

Он также поздравил граждан с Днём Победы и выразил благодарность ветеранам войны.

Как сообщалось ранее, во время мотофестиваля в Воронеже на улице развернут выставку автомобилей и мототехники времён Великой Отечественной войны.