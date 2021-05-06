В Воронеже 9 мая пройдёт мотофестиваль «Дивизион»

В Воронеже на Адмиралтейской площади 9 мая состоится масштабный мотофестиваль «Дивизион».

Ожидается, что мотопарад в честь празднования Дня Победы начнётся в 12:00 и закончится в 12:40. Завершится он возвращением мотоциклистов на Адмиралтейскую площадь, где начнётся масштабный городской праздник.

В рамках мероприятия для зрителей приготовят массу различных развлечений. В частности, на улице развернут выставку автомобилей и мототехники времён Великой Отечественной войны.

Также пришедшие на событие смогут посмотреть выступление мастеров мотофристайла и стантрайдинга.

Весь день на сцене городского праздника будет звучать музыка — хедлайнером мотофестиваля станет группа «Мамульки Bend».

Завершится мероприятие праздничным салютом, который будет запущен в 22:00.

В среду, 5 мая, в небе над Москвой прошла репетиция авиационной части парада Победы. В тренировке приняли участие 76 самолётов и вертолётов Минобороны РФ, вылетевших с восьми разных аэродромов.