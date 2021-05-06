В Воронеже 9 мая пройдёт мотофестиваль «Дивизион»
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Ожидается, что мотопарад в честь празднования Дня Победы начнётся в 12:00 и закончится в 12:40. Завершится он возвращением мотоциклистов на Адмиралтейскую площадь, где начнётся масштабный городской праздник.
В рамках мероприятия для зрителей приготовят массу различных развлечений. В частности, на улице развернут выставку автомобилей и мототехники времён Великой Отечественной войны.
Также пришедшие на событие смогут посмотреть выступление мастеров мотофристайла и стантрайдинга.
Весь день на сцене городского праздника будет звучать музыка — хедлайнером мотофестиваля станет группа «Мамульки Bend».
Завершится мероприятие праздничным салютом, который будет запущен в 22:00.
В среду, 5 мая, в небе над Москвой прошла репетиция авиационной части парада Победы. В тренировке приняли участие 76 самолётов и вертолётов Минобороны РФ, вылетевших с восьми разных аэродромов.