Ветеран Пётр Колчин поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне
- Ветеран Пётр Колчин / © saratov.er.ru
После штурма Берлина экипажи бронепоездов были размещены в Румельсбурге.
«Когда по радио передали сообщение о капитуляции, кто заплакал, кто в пляс пустился», — цитирует Колчина «Российская газета».
С друзьями он пошёл к Рейхстагу, на стенах которого в те дни многие оставляли надписи.
«Там была надпись «Мы из Пензы!». Написал рядом: «Я тоже оттуда» и расписался», — сказал Колчин.
Из армии он демобилизовался в 1949 году. Продолжил службу в железнодорожных войсках.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области провели мини-парад для ветерана Евдокии Барбашовой.