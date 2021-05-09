Ветеран Пётр Колчин поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне

Ветеран Пётр Колчин, который принимал участие в обороне Ленинграда и штурме Берлина, поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Он защищал Ленинград и штурмовал Берлин.

После штурма Берлина экипажи бронепоездов были размещены в Румельсбурге.

«Когда по радио передали сообщение о капитуляции, кто заплакал, кто в пляс пустился», — цитирует Колчина «Российская газета».

С друзьями он пошёл к Рейхстагу, на стенах которого в те дни многие оставляли надписи.

«Там была надпись «Мы из Пензы!». Написал рядом: «Я тоже оттуда» и расписался», — сказал Колчин.

Из армии он демобилизовался в 1949 году. Продолжил службу в железнодорожных войсках.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области провели мини-парад для ветерана Евдокии Барбашовой.