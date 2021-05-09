СК: пилот самовольно вылетел на разбившемся в Татарстане самолёте

В пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России сообщили, что пилот самолёта, совершившего жёсткую посадку в Альметьевском районе Татарстана, самовольно взлетел на нём во время проведения ремонтных работ.

«Отрабатывается версия, что погибший мужчина, управлявший самолётом, прибыл на аэродром для проведения ремонтных работ. В его задачу входила прокачка шасси, поэтому он совершал передвижение на самолёте по взлётной полосе. По какой-то причине он произвёл… взлёт без разрешения, и через несколько километров самолёт совершил жёсткую посадку», — приводит ТАСС сообщение СК.

Ранее стало известно, что в Татарстане в результате аварии погибли два человека, находившиеся на борту легкомоторного самолёта. Инцидент произошёл около села Калейкино.

По данным Приволжского следственного управления на транспорте СК, авария произошла в 12:30, на борту находились двое.