СК: пилот самовольно вылетел на разбившемся в Татарстане самолёте

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В пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России сообщили, что пилот самолёта, совершившего жёсткую посадку в Альметьевском районе Татарстана, самовольно взлетел на нём во время проведения ремонтных работ.
СК: пилот самовольно вылетел на разбившемся в Татарстане самолёте
  • РИА Новости

«Отрабатывается версия, что погибший мужчина, управлявший самолётом, прибыл на аэродром для проведения ремонтных работ. В его задачу входила прокачка шасси, поэтому он совершал передвижение на самолёте по взлётной полосе. По какой-то причине он произвёл… взлёт без разрешения, и через несколько километров самолёт совершил жёсткую посадку», — приводит ТАСС сообщение СК.

Ранее стало известно, что в Татарстане в результате аварии погибли два человека, находившиеся на борту легкомоторного самолёта. Инцидент произошёл около села Калейкино.

По данным Приволжского следственного управления на транспорте СК, авария произошла в 12:30, на борту находились двое.

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