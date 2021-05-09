Ветераны поделились впечатлениями от парада Победы в Москве
- Reuters
«Всё понравилось. И техника, и всё-всё-всё на свете», — цитирует Life.ru одного из фронтовиков.
Ветеран Алексей Степанович на вопрос, что больше всего понравилось, пошутил в ответ, что флот, поскольку сам является моряком.
Со своей стороны, ветеран Армен Давидьян рассказал, что в 15-й раз является зрителем парада на Красной площади и каждый раз мероприятие проходит отлично.
RT вёл прямую трансляцию парада Победы на Красной площади.
Ранее URA.RU сообщало, что гарнизон Тюменского высшего военно-инженерного командного училища прошёл колонной по центру областного центра.