Ветераны поделились впечатлениями от парада Победы в Москве

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Ветераны, ставшие зрителями парада Победы в Москве, поделились впечатлениями от увиденного. По их словам, они остались довольны мероприятием.
Ветераны поделились впечатлениями от парада Победы в Москве
  • Reuters

«Всё понравилось. И техника, и всё-всё-всё на свете», — цитирует Life.ru одного из фронтовиков.

Ветеран Алексей Степанович на вопрос, что больше всего понравилось, пошутил в ответ, что флот, поскольку сам является моряком.

Со своей стороны, ветеран Армен Давидьян рассказал, что в 15-й раз является зрителем парада на Красной площади и каждый раз мероприятие проходит отлично.

RT вёл прямую трансляцию парада Победы на Красной площади.

Ранее URA.RU сообщало, что гарнизон Тюменского высшего военно-инженерного командного училища прошёл колонной по центру областного центра.

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