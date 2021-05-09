На параде в Новороссийске показали отреставрированный танк Т-34
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Об этом сообщает ФАН.
Парад в честь 76-й годовщины Победы прошёл с ограниченным числом зрителей. Шествие началось с марша роты почётного караула. Далее строем прошли военнослужащие ВМФ, ВДВ и ВКС.
Всего были задействованы почти 1,3 тыс. человек.
Также стало известно, что гарнизон Тюменского высшего военно-инженерного командного училища прошёл колонной по центру областного центра, передаёт URA.RU.
Большинство праздничных мероприятий в Тюмени состоятся онлайн из-за пандемии COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Московской области провели мини-парад для ветерана Евдокии Барбашовой.