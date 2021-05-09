На параде в Новороссийске показали отреставрированный танк Т-34

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На параде в Новороссийске представили отреставрированный танк Т-34. В течение многих лет машина стояла на въезде в город.
На параде в Новороссийске показали отреставрированный танк Т-34
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Парад в честь 76-й годовщины Победы прошёл с ограниченным числом зрителей. Шествие началось с марша роты почётного караула. Далее строем прошли военнослужащие ВМФ, ВДВ и ВКС.

Всего были задействованы почти 1,3 тыс. человек.

Также стало известно, что гарнизон Тюменского высшего военно-инженерного командного училища прошёл колонной по центру областного центра, передаёт URA.RU.

Большинство праздничных мероприятий в Тюмени состоятся онлайн из-за пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Московской области провели мини-парад для ветерана Евдокии Барбашовой.

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