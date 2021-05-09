В Кемеровской области провели концерт для 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Георгия Койнова.

Об этом сообщает Life.ru.

«Это дважды победитель, который прошёл всю войну и в послевоенные годы восстанавливал экономику, трудился, высадил прекрасную сибирскую ель, которая символизирует долголетие, крепость духа, твёрдость», — заявил глава Гурьевского муниципального округа Станислав Черданцев.

В свою очередь, военный комиссар Марат Давлетбаев назвал Койнова живой легендой, человеком, который прошёл всю войну и после войны сделал всё, чтобы новое поколение выросло достойным.

«Спасибо всем за внимание. Столько людей пришли поздравить меня… Я очень тронут», — сказал Койнов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области провели мини-парад для ветерана Евдокии Барбашовой.