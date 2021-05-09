В Перми возбудили дело по факту смерти двух человек при пожаре в частном доме
- РИА Новости
«По факту гибели двух человек во время пожара в частном доме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»)», — цитирует его ТАСС.
Погибли 65-летняя женщина и шестилетняя девочка, ещё два человека госпитализированы.
Пожар в деревянном доме с мансардой в Свердловском районе Перми на площади 64 кв. м произошёл в ночь на 9 мая.
Ранее в Мурманске возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины и ребёнка в результате отравления угарным газом.