СК завёл дело по факту гибели двух человек в Мурманске

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Следственным отделом по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и ребёнка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).
СК завёл дело по факту гибели двух человек в Мурманске
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СК по Мурманской области.

Отмечается, что «в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тел мужчины 1990 года рождения, и его дочери, 2012 года рождения в квартире дома 16, корпус 2, по улице Олега Кошевого без видимых признаков насильственной смерти».

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что в квартире произошло возгорание. Очаг возгорания находился в кухне. В ходе осмотра изъят самогонный аппарат, расположенный на газовой плите», — говорится в сообщении.

В СК рассказали, что, согласно предварительным данным, «произошло возгорание конструктивных элементов самогонного аппарата, вступивших в реакцию с содержимым в виде винных паров».

«В результате чего в кухне произошло задымление и образование угарного газа, отравление которым явилось наиболее вероятной причиной смерти мужчины и ребёнка. Опасности для жизни и здоровья иных лиц, в том числе из числа жильцов указанного дома, произошедшее возгорание не представляло», — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пяти человек при пожаре в частном автосервисе в подмосковных Мытищах.

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