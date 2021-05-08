СК завёл дело по факту гибели двух человек в Мурманске
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте СК по Мурманской области.
Отмечается, что «в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тел мужчины 1990 года рождения, и его дочери, 2012 года рождения в квартире дома 16, корпус 2, по улице Олега Кошевого без видимых признаков насильственной смерти».
«В ходе осмотра места происшествия установлено, что в квартире произошло возгорание. Очаг возгорания находился в кухне. В ходе осмотра изъят самогонный аппарат, расположенный на газовой плите», — говорится в сообщении.
В СК рассказали, что, согласно предварительным данным, «произошло возгорание конструктивных элементов самогонного аппарата, вступивших в реакцию с содержимым в виде винных паров».
«В результате чего в кухне произошло задымление и образование угарного газа, отравление которым явилось наиболее вероятной причиной смерти мужчины и ребёнка. Опасности для жизни и здоровья иных лиц, в том числе из числа жильцов указанного дома, произошедшее возгорание не представляло», — сообщили в ведомстве.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пяти человек при пожаре в частном автосервисе в подмосковных Мытищах.