Путин и Рахмон возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата после парада Победы на Красной площади в Москве, также цветы возложил лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.

Лидеры возложили венки из алых роз к мемориалу и почтили память павших воинов минутой молчания.

После этого ветераны возложили красные гвоздики к Вечному огню.

Ранее в столице завершился парад по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в заключительной части мероприятия над Красной площадью пролетели 76 самолётов и вертолётов.

Во время мероприятия президент России подчеркнул, что страна будет твёрдо защищать свои национальные интересы, а тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет прощения и оправдания.

RT вёл прямую трансляцию парада Победы.