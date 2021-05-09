Путин и Рахмон возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата после парада Победы на Красной площади в Москве, также цветы возложил лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.
Путин и Рахмон возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
  • Reuters

Лидеры возложили венки из алых роз к мемориалу и почтили память павших воинов минутой молчания.

После этого ветераны возложили красные гвоздики к Вечному огню.

Ранее в столице завершился парад по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в заключительной части мероприятия над Красной площадью пролетели 76 самолётов и вертолётов.

Во время мероприятия президент России подчеркнул, что страна будет твёрдо защищать свои национальные интересы, а тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет прощения и оправдания.

RT вёл прямую трансляцию парада Победы.

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