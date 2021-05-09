Путин и Рахмон возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
- Reuters
Лидеры возложили венки из алых роз к мемориалу и почтили память павших воинов минутой молчания.
После этого ветераны возложили красные гвоздики к Вечному огню.
Ранее в столице завершился парад по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в заключительной части мероприятия над Красной площадью пролетели 76 самолётов и вертолётов.
Во время мероприятия президент России подчеркнул, что страна будет твёрдо защищать свои национальные интересы, а тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет прощения и оправдания.
RT вёл прямую трансляцию парада Победы.