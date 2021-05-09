Пожар в жилом доме в Крыму ликвидирован
Возгорание кровли жилого двухэтажного деревянного дома в селе Табачном Бахчисарайского района Крыма ликвидировано. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
«В 05:25 — ликвидация пожара», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что информации о пострадавших не поступало.
Ранее пожарные локализовали возгорание кровли жилого дома в Крыму.
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