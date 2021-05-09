Пожар в жилом доме в Крыму ликвидирован

Возгорание кровли жилого двухэтажного деревянного дома в селе Табачном Бахчисарайского района Крыма ликвидировано. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В 05:25 — ликвидация пожара», — приводит РИА Новости сообщение.



Уточняется, что информации о пострадавших не поступало. Ранее пожарные локализовали возгорание кровли жилого дома в Крыму.