Пожар в жилом доме в Крыму ликвидирован

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Возгорание кровли жилого двухэтажного деревянного дома в селе Табачном Бахчисарайского района Крыма ликвидировано. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В 05:25 — ликвидация пожара», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожарные локализовали возгорание кровли жилого дома в Крыму.

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