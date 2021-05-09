Пожарные локализовали возгорание кровли жилого дома в Крыму

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Возгорание кровли жилого двухэтажного деревянного дома в селе Табачном Бахчисарайского района Крыма локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России

«В 01:50 объявлена локализация пожара», — приводит ТАСС заявление.

Уточняется, что пострадавших при ЧП нет.

Ранее спасатели сообщили, что площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. м.

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