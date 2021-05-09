Пожарные локализовали возгорание кровли жилого дома в Крыму

Возгорание кровли жилого двухэтажного деревянного дома в селе Табачном Бахчисарайского района Крыма локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России

«В 01:50 объявлена локализация пожара», — приводит ТАСС заявление. Уточняется, что пострадавших при ЧП нет. Ранее спасатели сообщили, что площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. м.