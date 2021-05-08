В дептрансе Москвы рассказали о работе метро 9 мая

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В департаменте транспорта Москвы рассказали о работе метро 9 мая. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
В дептрансе Москвы рассказали о работе метро 9 мая
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С 05:30 до окончания парада на Красной площади станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека им. Ленина» — только на пересадку», — сообщили в дептрансе.

Отмечается, что «на время построения колонн техники по Тверской улице возможны ограничения выхода со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» — в сторону Никольской улицы, «Китай-город» — в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда».

«С 5:30 до 22:00 на станции «Парк Победы» вестибюль №1 (выходы 1—5) будет работать только на выход, а вестибюль №2 (выход 6) — только на вход. С 22:00 до закрытия метро вестибюль №1 будет работать в штатном режиме», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах Москвы открылись уличные выставки, посвящённые истории Дня Победы. Они будут работать до 31 мая.

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